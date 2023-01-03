15 yıl önce, deneme amaçlı olarak 2 kilometrelik alana yapılan bor karışımlı beton yolun sağlamlığı dikkat çekti. Geçen yıllara rağmen yolda herhangi bir aşınmanın olmadığı belirtildi.

Ordu’da 15 yıl önce deneme amaçlı olarak dökülen bor karışımlı beton asfalt, ilk günkü sağlamlığını koruyor.

Ordu-Ulubey karayolunun 6’ncı kilometresinde bor karışımlı asfalt, yoğun yağmurlu ve sert geçen Karadeniz ikliminde ağır vasıtaların da kullanımına rağmen en küçük bir aşınma göstermedi.

15 yıl içerisinde aynı güzergah üzerinde 3 kez yol çalışması yapılırken, bor karışımlı asfaltın 2 kilometrelik bölümüne dokunulmadı.

“Yapıldığı zamanki gibi”

DHA’nın haberine göre; Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptığı dönemde yapılan yolun ilk hali gibi durduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de ilk defa borlu çimento uygulamasını 2007 yılının Eylül ayında yapmıştık. Üzerinden tam 15 yıl geçti. Bugün yaptığım incelemelerde bu yolda en ufak bir aşınma görmedim, gayet sağlam. Yapıldığı zamanki gibi.

Ordu’da bordan yapılan yol, 15 yıldır bozulmadı VİDEO



“Dışa bağımlılığı yok, aşınması yok”

Sağlamlık ve verimliliği ile aynı şekilde yapılabileceğini görmek açısından önemli bir gözlem yaptık. Bakanlığım dönemimde borlu çimentodan yaptığımız gidiş geliş toplamda 2 kilometre olan yolda sağlıklı bir şekilde durmuş olduğunu gördük. Asfalt ile yapılan yolun kaç defa bakım gördüğünü düşünürsek borlu yolun ekonomik olduğunu ve aynı zamanda gelecek vadettiğini gösteriyor.

Asfalt tamamen dışa bağımlı bir hidrokarbon ürünü. Halbuki çimento ve bor bizim taşımızdan toprağımızdan yapılıyor. Dışa bağımlılığı yok. Aynı zamanda aşınması yok gördüğünüz gibi 15 yıldır üzerinden ağır vasıtalar geçtiği halde herhangi bir aşınma yok.”