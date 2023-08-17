Ordu'da büyükbaşın saldırdığı yaşlı kadın öldü Kendisine ait büyükbaşın saldırdığı 74 yaşındaki yaşlı kadın, hayatını kaybetti. Dehşete düşüren olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

Ununu eleğini asmış, obasında hayvanlarına bakıyordu.

Ölüm onu, hiç beklemediği bir yerden yakaladı.

74 yaşındaki Fitnet Kurt, dün akşam saatlerinde Ordu’nun Kabadüz ilçesine bağlı Musakırık Mahallesi Duduyalak Obası’nda yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu.

Aldığı darbeler sonucu can verdi

Yaşlı kadını görenler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde, yaşamını yitirdiği belirlenen kadının Fitnet Kurt olduğu tespit edildi.

Kendisine ait büyükbaş saldırdı

Yaşlı kadının cansız bedeni, savcı incelemesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kendisine ait büyükbaşın boynuz darbeleri sonucu Kurt’un hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.