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- Ordu'da çay ocağı önünde çıkan kavgada kan aktı
Ordu'da çay ocağı önünde çıkan kavgada kan aktı
Altınordu ilçesinde işlettiği çay ocağı önünde bir kişiyle kavgaya tutuşan şahıs, bacaklarından vuruldu. Yaralı tedavi altına alınırken, saldırgan aranıyor.
- İHA
- 08.04.2022 - 16:31
- Güncelleme : 08.04.2022 - 16:59
Ordu'nun Altınordu ilçesindeki çay ocağı işletmecisi Çağatay Çeküç, ocağın önüne otomobille gelen kimliği henüz tespit edilemeyen kişiyle tartışma yaşadı.
Alevlerin giderek yükseldiği olayda kavga kaçınılmaz olurken, silahlar çekildi.
İki bacağından vuruldu
Karşı tarafın kurşunuyla kanlar içerisinde kalan Çeküç, iki bacağının diz kapağının alt kısmından yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Saldırgan her yerde aranıyor
Polis ekipleri ise kullandığı aracı olay yerinde bırakarak kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.