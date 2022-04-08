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    Ordu'da çay ocağı önünde çıkan kavgada kan aktı

    Altınordu ilçesinde işlettiği çay ocağı önünde bir kişiyle kavgaya tutuşan şahıs, bacaklarından vuruldu. Yaralı tedavi altına alınırken, saldırgan aranıyor.
    • İHA
    • 08.04.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 08.04.2022 - 16:59
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    Ordu'da çay ocağı önünde çıkan kavgada kan aktı

    Ordu'nun Altınordu ilçesindeki çay ocağı işletmecisi Çağatay Çeküç, ocağın önüne otomobille gelen kimliği henüz tespit edilemeyen kişiyle tartışma yaşadı.

    Alevlerin giderek yükseldiği olayda kavga kaçınılmaz olurken, silahlar çekildi.

    İki bacağından vuruldu

    Karşı tarafın kurşunuyla kanlar içerisinde kalan Çeküç, iki bacağının diz kapağının alt kısmından yaralandı.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıyı hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

    Ordu da çay ocağı önünde çıkan kavgada kan aktı #1

    Saldırgan her yerde aranıyor

    Polis ekipleri ise kullandığı aracı olay yerinde bırakarak kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

    Ordu da çay ocağı önünde çıkan kavgada kan aktı #2


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