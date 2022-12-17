Ordu'da cezaevinden firar eden 2 cinayet hükümlüsü yakalandı

2015-2019 yılları arasında 126 mahkumun firarıyla gündeme gelen Ordu E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan, 1 ay önce kaçan 2 cinayet hükümlüsü, yakalanıp kapalı cezaevine kondu.

Ordu Meslek Yüksekokulu 1'inci sınıf öğrencisi 20 yaşındaki İsmail Altındağ, 19 Mart 2007'de bıçaklanarak öldürüldü.

Altındağ'ın katili olduğu belirlenen Tekin Baymış (36), 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2 çocuk babasını katletti

25 Mart 2013'te ise 2 çocuk babası 26 yaşındaki Soner Duman, otomobilinde bıçaklanarak öldürüldü.

Onun katili Cihangir Topal (32) ise 23 yıl hapse çarptırıldı.

1 ay önce kaçtılar

Her iki zanlı da, 1 yıl önce cezalarını çektikleri Ordu E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi'ndeki Ordu E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'na alındı.

2 hükümlü 1 ay önce birlikte cezaevinden kaçtı.

İkisi de saklandıkları evde yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 'kasten öldürme' suçu hükümlülerini yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak Topal ve Baymış’ı, Cumhuriyet Mahallesi'nde saklandıkları eve düzenlenen operasyonla yakaladı.

DHA'nın haberine göre iki hükümlü, işlemlerin ardından tutuklanıp, kapalı cezaevine gönderildi.

Ceren'in katili de firar etmişti

Kentte 3 Aralık 2019'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'i, evinin önünde bıçaklayıp öldürdüğü gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç'un da firarıyla gündeme gelen Ordu E Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda 2015-2019 yılları arasında 126 mahkumun firar ettiği ortaya çıkmıştı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı, Ceren Özdemir cinayetinde, katil Özgür Arduç'un açık cezaevine alınması, firarı ve yakalanma sürecindeki ailenin 'ihmal' iddialarıyla ilgili soruşturmada takipsizlik kararı vermişti.

Adalet Bakanlığı’na rapor sunuldu

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün o dönemde hazırlayıp Adalet Bakanlığı'na sunduğu raporda, Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 2015 yılında 13, 2016 senesinde 19, 2017'de 28, 2018 yılında 22 ve 2019 yılında ise 44 hükümlünün duvardan atlayıp firar ettiği bildirildi.