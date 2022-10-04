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    Ordu'da cinayet zanlısı şahıs eşini bıçakladı: Özel ekip kuruldu

    Ayrı yaşadığı nikahlı eşini 6 yerinden bıçaklayan saldırganın, aynı zamanda dini nikahlı eşinin ölümüne ilişkin arandığı ortaya çıktı. Şahsın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
    • 04.10.2022 - 16:43
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 17:27
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    Ordu'da cinayet zanlısı şahıs eşini bıçakladı: Özel ekip kuruldu

    Kadına şiddetin adresi bu kez Ordu...

    Ünye ilçesinde yaşayan Canan Türk, bir süre önce anlaşamadıkları gerekçesiyle eşi Naci Türk ile ayrı yaşamaya başladı.

    Dün sabah saatlerinde eşinin yaşadığı eve balkondan giren cani eş, genç kadını 6 yerinden bıçaklarak olay yerinden kaçtı.

    Türk'ün seslerini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Genel durumu iyi

    Olay yerine gelen ekipler, kanlar içindeki genç kadını ambulansla hastaneye sevk etti.

    Tedavisi devam eden 2 çocuk annesi Türk'ün, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Ordu da cinayet zanlısı şahıs eşini bıçakladı: Özel ekip kuruldu #1

    Balkondan düştü

    Öte yandan genç annenin, nisan ayında evden gelen bağrışmaların ardından balkondan düşerek yaralandığı, emniyette verdiği  çelişkili ifadesinde çamaşır asarken dengesini kaybedip düştüğünü söylediği öğrenildi.

    Ordu da cinayet zanlısı şahıs eşini bıçakladı: Özel ekip kuruldu #2

    Dini nikahlı eşinin ölümüne ilişkin aranıyor

    Saldırgan Naci Türk'ün ise 11 Nisan'da evinde çıplak halde ölü bulunan, dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüne ilişkin de arandığı ortaya çıktı.

    Şahsın, Temiz'in ölümünden birkaç saat önce evine girip çıktığı belirlendi.

    Uyuşturucu madde bulundu

    Ayrıca Öznur Temiz'in evindeki incelemelerde polis ekipleri, uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulmuştu.

    Telefon kullanmadığı ortaya çıktı

    DHA'nın aktarımına göre; yaşanılan olayın ardından izini kaybettiren şahıs hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    Bu kapsamda, emniyet bünyesinde özel ekipler kuruldu.

    Öznur Temiz’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da aranan Naci Türk’ün, telefon kullanmadığı tespit edildi.

    Ordu da cinayet zanlısı şahıs eşini bıçakladı: Özel ekip kuruldu #3

    Ordu da cinayet zanlısı şahıs eşini bıçakladı: Özel ekip kuruldu #4

    Ordu da cinayet zanlısı şahıs eşini bıçakladı: Özel ekip kuruldu #5

    Ordu da cinayet zanlısı şahıs eşini bıçakladı: Özel ekip kuruldu #6


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