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- Ordu'da cinayet zanlısı şahıs eşini bıçakladı: Özel ekip kuruldu
Ordu'da cinayet zanlısı şahıs eşini bıçakladı: Özel ekip kuruldu
- 04.10.2022 - 16:43
- Güncelleme : 04.10.2022 - 17:27
Kadına şiddetin adresi bu kez Ordu...
Ünye ilçesinde yaşayan Canan Türk, bir süre önce anlaşamadıkları gerekçesiyle eşi Naci Türk ile ayrı yaşamaya başladı.
Dün sabah saatlerinde eşinin yaşadığı eve balkondan giren cani eş, genç kadını 6 yerinden bıçaklarak olay yerinden kaçtı.
Türk'ün seslerini duyan mahalleli durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Genel durumu iyi
Olay yerine gelen ekipler, kanlar içindeki genç kadını ambulansla hastaneye sevk etti.
Tedavisi devam eden 2 çocuk annesi Türk'ün, genel durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Balkondan düştü
Öte yandan genç annenin, nisan ayında evden gelen bağrışmaların ardından balkondan düşerek yaralandığı, emniyette verdiği çelişkili ifadesinde çamaşır asarken dengesini kaybedip düştüğünü söylediği öğrenildi.
Dini nikahlı eşinin ölümüne ilişkin aranıyor
Saldırgan Naci Türk'ün ise 11 Nisan'da evinde çıplak halde ölü bulunan, dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuk annesi Öznur Temiz'in ölümüne ilişkin de arandığı ortaya çıktı.
Şahsın, Temiz'in ölümünden birkaç saat önce evine girip çıktığı belirlendi.
Uyuşturucu madde bulundu
Ayrıca Öznur Temiz'in evindeki incelemelerde polis ekipleri, uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulmuştu.
Telefon kullanmadığı ortaya çıktı
DHA'nın aktarımına göre; yaşanılan olayın ardından izini kaybettiren şahıs hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda, emniyet bünyesinde özel ekipler kuruldu.
Öznur Temiz’in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da aranan Naci Türk’ün, telefon kullanmadığı tespit edildi.