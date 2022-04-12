Ordu'da çıplak halde ölü bulunan kadının ölüm nedeni için rapor beklenecek

Ünye ilçesinde yalnız yaşadığı evinde çıplak halde ölü bulunan 27 yaşındaki kadının şüpheli ölümüyle ilgili bir kişi aranırken, kesin ölüm nedeni için otopsi raporunun beklendiği bildirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde yalnız yaşayan, eşiyle boşanma aşamasındaki Öznur Temiz'den (27) yakınları haber alamadı.

2 çocuk annesi Temiz'in evine, ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan polisler, kapı açılmayınca çilingir yardımıyla eve girdi.

Çıplak halde ölü bulundu

Ekipler, Öznur Temiz'i, yer yatağında çıplak halde, üzerinin bir kısmı battaniyeyle örtülü hareketsiz yatarken buldu.

Hayatını kaybettiği belirlenen Temiz'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Öznur Temiz'in evine bir kişinin girip çıktığı tespit edildi.

Eve giren şüpheli kişi aranıyor

Temiz'in telefon kayıtlarını ve yakın ilişki kurduğu kişileri araştıran emniyet güçleri, kimliği tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Evdeki incelemelerde ise uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulundu. Temiz'in çocuklarının da anneannesi ile kız kardeşinde kaldığı öğrenildi.

Genç anne defnedildi

Öznur Temiz’in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Akkuş ilçesine bağlı Çökek Mahallesi’ne götürüldü. Temiz, burada öğle namazının ardından kırılan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

Olayla ilgili bir başka iddia

Öznur Temiz'in bir yıl önce dini nikah kıydığı N.T.'nin resmi nikahlı eşi C.T.'nin de önceki gün, 1'inci kattaki evinin balkonundan düşüp yaralandığı ortaya çıktı. Çelişkili ifadeler veren C.T.'nin en son sorgusunda, çamaşır asarken dengesini kaybedip düştüğünü söylediği bildirildi.

Ölüm nedeni için otopsi raporu beklenecek

Olaylar arasında bağlantı olduğu şüphesiyle soruşturmayı sürdüren polis, eve girip çıktığı belirlenen şüpheliyi arıyor. Öte yandan Öznur Temiz’den alınan kan ve doku örnekleri ise incelenmek üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Genç kadının kesin ölüm nedeni otopsi raporuyla ortaya çıkacak.