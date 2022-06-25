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    Ordu'da dekan ve aileleri taşıyan araç devrildi: 1 ölü 19 yaralı

    Ordu Üniversitesi'nde düzenlenen toplantı dönüşünde kontrolden çıkan devrildi. İçerisinde akademisyenlerin bulunduğu araçta 1 dekan hayatını kaybederken, yaralı 19 kişi hastaneye kaldırıldı.
    • 25.06.2022 - 17:20
    • Güncelleme : 25.06.2022 - 17:25
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    Ordu'da dekan ve aileleri taşıyan araç devrildi: 1 ölü 19 yaralı

    Ordu'nun Gölköy ilçesinde 24 Haziran'da Ordu Üniversitesi kapsamında düzenlenen 27'nci 27’nci İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı’na katılmak için kente gelen dekan ve öğretim görevlileri, bugün gezi için Ulugöl’e çıktı.

    Gezinin ardından geri dönüş yapan 52 AD 835 plakalı midibüs, virajı alamayarak devrildi.

    1 dekan hayatını kaybetti

    Kazada, otobüste bulunan 25 yolcudan İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sıddık Korkmaz olay yerinde hayatını kaybedetti.

    Ordu da dekan ve aileleri taşıyan araç devrildi: 1 ölü 19 yaralı #1

    19 yaralı tedavi altında

    Fezi kazada dekan, öğretim görevlileri ve ailelerinden oluşan 2’si ağır toplam 19 kişi yaralandı.

    Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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