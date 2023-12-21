Ordu'da direğe çarpan otomobil hurdaya döndü: 3 yaralı Kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarpan otomobil ikiye katlanırken, kazada 3 kişi yaralandı.

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İHA

Ordu'nun Altınordu ilçesi Mustafa Kemal Bulvarı Giresun istikameti üzerinde, Abdullah A.'nın kullandığı 28 AN 130 plakalı Tofaş marka otomobil, seyir halinde iken kontrolden çıkarak aydınlatma direğine uyarı levhasına çarptı.

Kazada 3 kişi yaralandı

Kaza sonucu sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Ali Hüseyin D. ile Nurdan S. yaralandı. Yaralılar olay yerine sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otomobil ikiye katlandı

Kaza sonrası otomobil adeta ikiye katlanırken, kazada can kaybının olmaması ise teselli oldu. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)