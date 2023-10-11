Ordu'da drift tutkununa ceza yağdı: Bugüne kadar 150 bin TL ödedi Drift ve çeşitli kural ihlallerinden sık sık polis ekiplerine yakalanan oto elektrik ustası, bugüne kadar yüklü miktarda ceza ödedi. Son cezasıyla birlikte toplamda 150 bin TL ödeyecek olan vatandaşın aracına 2 ay el konuldu.

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İHA

Trafikte hemen her gün tehlikeli anlar yaşanıyor.

Kural ihlali yapan sürücüler, kendi hayatlarını ve insan hayatını tehlikeye sokuyor.

Bunun başında ise drift olayları geliyor.

Ceza yağdı

Ordu'da adeta bir drift tutkunu olan Yunus Akgül, defalarca kez ekiplere yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını önlemek amacıyla, 9 Ekim tarihinde kavşakta drift yapan ve kurallara uymayan 5 araç sürücüsüne toplamda 36 bin 534 TL cezai işlem uyguladı.

Toplamda 150 bin TL ceza yedi

Altınordu ilçesinde oto elektrik ustası olarak hizmet veren Akgül, kavşakta drift yaptığı, tehlikeli araç kullandığı, plakasız araç kullandığı için ve çeşitli maddelerden yaklaşık 30 bin TL ceza yedi, otomobiline ise 60 gün el konuldu.

Akgül, şimdiye kadar yediği cezaların toplam tutarının 150 bin TL'ye yaklaştığını söyledi.

"Polis ekiplerimiz görevlerini gereğince yaptılar"

Düğün heyecanı ile böyle bir harekete kalkıştıklarını ve emniyet mensuplarının hızlı bir şekilde görevlerini yaptığını söyleyen Akgül, şu ifadeleri kullandı:

Toplamda 36 bin TL tutarında bir ceza yedik. O esnada sevdiğimiz bir arkadaşımızın düğün konvoyuna katılmıştık. O heyecanla böyle bir harekete kalkıştık. Polis ekiplerimiz görevlerini gereğince yaptılar. Drift yapmak, tehlikeli araç kullanmak plakasız araç kullanmaktan ve çeşitli maddelerden ceza yazıldı. Sonuçta illegal bir olaydı, bunun yasal tarafı da var. Bundan sonraki süreçte yapılarsa pistlerde devam etmek isteriz. Şu ana kadar ödediğimiz ceza 100 bini aştı, son ceza ise 36 bin TL.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)