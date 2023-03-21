Ordu'da egzoz patlatan sürücüye para cezası Gece yarısı egzoz patlatarak vatandaşları rahatsız eden ehliyetsiz sürücüye 24 bin 335 TL para cezası kesildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde gece saatlerinde sesler yükseldi.

İlçenin Atatürk Bulvarı üzerinde gece saat 03.30 sıralarında egzoz patlatarak çevreye rahatsızlık veren araç, trafik ekipleri tarafından alındı.

Araç sürücüsü alkolmetre cihazına üflemeyi de reddetti.

Bunun üzerine şahsa ceza kesildi.

24 bin 335 TL ceza

Şahsa, abartı egzozlu araç kullanmak, araç üzerinde teknik değişiklik yapmak, ehliyeti alkolden dolayı geçici olarak alındığı halde araç kullanmak, alkolmetre cihazını üflemeyi reddetmek kabahatlerinden dolayı toplam 24 bin 335 TL para cezası verildi.

Ayrıca araç trafikten men edilerek otoparka çekildi.