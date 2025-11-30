Ordu'da elektrikli battaniye yangını: 4 kişi dumandan etkilendi

- Ordu'nun Altınordu ilçesinde elektrikli battaniyeden çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
- Alevler, itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
- Yangının elektrikli battaniyeden çıktığı belirlendi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ordu'nun Altınordu ilçesi Akçatepe Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı.
Yangın kısa sürede paniğe yol açarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Yangın sırasında evde bulunan Olgun, Coşkun, Ebru ve Gönül Aydemir, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
YANGININ ELEKTRİKLİ BATTANİYEDEN ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ
Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
İtfaiye ekiplerinin incelemesinde, yangının elektrikli battaniyeden çıktığı tespit edildi.