Ordu'da elektrikli battaniye yangını: 4 kişi dumandan etkilendi

Altınordu ilçesinde evde elektrikli battaniyeden çıkan yangında dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 30.11.2025 15:53
  • Ordu'nun Altınordu ilçesinde elektrikli battaniyeden çıkan yangında 4 kişi dumandan etkilendi.
  • Alevler, itfaiyenin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
  • Yangının elektrikli battaniyeden çıktığı belirlendi.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Akçatepe Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın giriş katındaki dairede, dün saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. 

Yangın kısa sürede paniğe yol açarken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

4 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ 

Yangın sırasında evde bulunan Olgun, Coşkun, Ebru ve Gönül Aydemir, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Dumandan etkilenen 4 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

YANGININ ELEKTRİKLİ BATTANİYEDEN ÇIKTIĞI TESPİT EDİLDİ

Alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

İtfaiye ekiplerinin incelemesinde, yangının elektrikli battaniyeden çıktığı tespit edildi.

