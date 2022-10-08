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    Ordu'da eşini 6 yerinden bıçaklayan cani koca: Cahillik yaptım

    Ayrı yaşadığı eşini bıçakladıktan sonra kayıplara karışan şahıs, ekiplerin çalışmalarıyla yakalanarak gözaltına alındı. Cani koca ifadesinde, "Deli raporu alıp çocukları üzerimden alacaklardı." dedi.
    • 08.10.2022 - 18:06
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    Ordu'da eşini 6 yerinden bıçaklayan cani koca: Cahillik yaptım

    Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 Ekim'de ayrı yaşadığı eşini 6 yerinden bıçaklayan cani kocanın ifadesi ortaya çıktı.

    Eşi Canan Türk'ün evine balkondan giren Naci Türk, genç kadını bıçakladıktan sonra kayıplara karışmıştı.

    Sesleri duyan komşularının ihbarının ardından olay yerine gelen ekipler tarafından hastaneye kaldırılan genç kadın tedavi altına alınmıştı.

    Özel ekip kuruldu

    Öte yandan saldırgan kocanın yakalanması için özel kurulmuş, çalışmalar neticesinde Türk, polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla dere kenarında yakalanmıştı.

    Ordu da eşini 6 yerinden bıçaklayan cani koca: Cahillik yaptım #1

    Adliyeye sevk edildi

    Şahıs, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleriyle Ünye Adliyesi'ne sevk edildi.

    DHA'nın aktarımına göre; bu sırada hastanede tedavisine devam edilen Canan Türk'ün yakınları da adliyeye gelerek Türk'e tepki gösterdi.

    Ordu da eşini 6 yerinden bıçaklayan cani koca: Cahillik yaptım #2

    "Deli raporu alıp çocukları üzerimden alacaklardı"

    Türk ifadesinde, eşinin çocukları üzerinden almak istediğini söyleyerek, "Eşimle benimle arama akrabalarım girdi. Bu nedenle eşimle aram bozuldu. Daha sonra boşanma aşamasına geldik. Bana komplo kurdular. Beni uyuşturucu tedavisine göndereceklerdi. Deli raporu alıp çocukları üzerimden alacaklardı. Bu nedenlerle öfkelendim. Olay günü alkollüydüm. İskeleyle eşimin 1'inci kattaki balkonuna tırmandım. Salona geçtim, beni kanepenin arkasında gördü. Tartışmaya başladık daha sonra bıçakladım. Bir cahillik yaptım." dedi.

    Ordu da eşini 6 yerinden bıçaklayan cani koca: Cahillik yaptım #3

    Ordu da eşini 6 yerinden bıçaklayan cani koca: Cahillik yaptım #4

    Ordu da eşini 6 yerinden bıçaklayan cani koca: Cahillik yaptım #5


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