Ordu'da eşini öldüren şahsın ifadesi: Boşanmak istemedim Ordu’da boşanma aşamasında olduğu 4 çocuğunun annesini bıçaklayarak öldüren şahıs, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu saklandığı ablasının evinde yakalandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Kayabaşı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, boşanma aşamasında olan kocasının yaşadığı eve gelen 32 yaşındaki Yeliz Gültaş ile eşi 47 yaşındaki Muhammer Gültaş arasında tartışma çıktı.

Çıkan kavgada Muhammer Gültaş, Yeliz Gültaş’ı 10 yerinden bıçakladı. Evde bulunan başka bir kadının çığlık atması üzerine Muhammer Gültaş, motosikletine binerek olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak, özel bir hastaneye kaldırdı. Kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Dünya Kadınlar Günü'nde toprağa verildi

Hayatını kaybeden ve Şemsettin ve Günay Çalkaya çiftinin çocuklarından birisi olan 4 çocuk annesi Yeliz Gültaş, Altınordu ilçesi Ortaköy Mahallesi’nde bulunan Ortaköy Merkez Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Olayın ardından kaçtığı motosikleti yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Muhammer Gültaş, cenaze töreninin düzenlendiği Ortaköy Mahallesi’nde, ablasının evinde jandarma ekipleri tarafından yakalanarak, dün gece saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı’na getirildi.

"Boşanmak istemediğimi söyledim, kabul etmedi"

Muhammer Gültaş jandarmadaki ifadesinde, boşanmak istemediğini söyleyince tartışma çıktığını belirterek, "Olay günü il dışında olan eşim sabah saat 04.00 sıralarında eve geldi. Sabah kahvaltı yapıyorduk. 13 Mart'ta boşanma davamız vardı. Kendisinden boşanmak istemediğimi söyledim. Ancak bu talebimi kabul etmedi. Bunun üzerine tartışma yaşadık. Kendime hakim olamayarak bıçakladım." dediği belirtildi.