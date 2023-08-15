Ordu'da eşiyle tartışan alkollü şahıs, ateşe verdiği eve kendisini kilitledi Ünye ilçesinde alkol aldıktan sonra eşi ile tartışmaya başlayan M.D. isimli şahıs bir süre sonra evi yaktı. Kadın ve çocuklar evden çıkarılırken M.D., kendisini kilitlediği odadan çıkarılarak gözaltına alındı.

İHA Ordu'da dehşet dolu dakikalar yaşandı. Ünye ilçesinde meydana gelen olayda, 3 katlı binanın çatı katında yaşayan M.D. (34), evinde alkol aldıktan sonra eşiyle tartışmaya başladı. Evi yaktı, kendisini odaya kilitledi Tartışmanın büyümesi üzerine M.D. evi ateşe verdi. Kadın ve iki çocuğu çevredekiler tarafından evden çıkarılırken M.D. ise yangın sırasında kendisini odaya kilitledi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendisini kilitleyen şahıs, itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkartıldı. Yangın, güçlükle kontrol altına alındı. Gözaltına alındı Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, yangın sırasında evin alt katında bulunan büyükbaş hayvanlar ise güvenli bir yere götürüldü. Olayı gerçekleştiren M.D. gözaltına alınırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.