Ordu'da eşiyle tartışan alkollü şahıs, ateşe verdiği eve kendisini kilitledi
İHA

Ordu'da dehşet dolu dakikalar yaşandı.

Ünye ilçesinde meydana gelen olayda, 3 katlı binanın çatı katında yaşayan M.D. (34), evinde alkol aldıktan sonra eşiyle tartışmaya başladı.

Evi yaktı, kendisini odaya kilitledi

Tartışmanın büyümesi üzerine M.D. evi ateşe verdi. Kadın ve iki çocuğu çevredekiler tarafından evden çıkarılırken M.D. ise sırasında kendisini odaya kilitledi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kendisini kilitleyen şahıs, itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkartıldı.

Yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

Ordu'da eşiyle tartışan alkollü şahıs, ateşe verdiği eve kendisini kilitledi
Ordu'da eşiyle tartışan alkollü şahıs, ateşe verdiği eve kendisini kilitledi

Gözaltına alındı

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, yangın sırasında evin alt katında bulunan büyükbaş hayvanlar ise güvenli bir yere götürüldü.

Olayı gerçekleştiren M.D. gözaltına alınırken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Ordu'da eşiyle tartışan alkollü şahıs, ateşe verdiği eve kendisini kilitledi
Ordu'da eşiyle tartışan alkollü şahıs, ateşe verdiği eve kendisini kilitledi