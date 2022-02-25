Ordu'da eski eş mağduru: 'Seni yaşatmam' dedi

Boşandığı kocası tarafından yanıcı madde dökülerek yakılan ve ağır yaralanan kadın, yaşadıklarını anlatarak tehditler aldığını söyledi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yaşayan ve 10 yıllık evliliklerini bitiren Elvan Sözkesen ile Erkan Emiroğlu arasında, 12 Ocak günü tartışma yaşanmıştı.

İlerleyen dakikalarda öfkelenen Erkan Emiroğlu, Elvan Sözkesen’in üzerine yanıcı madde dökerek ateşe vermişti.

Vücudunda ciddi derecede yanıklar oluşan kadın tedavi altına alınırken, Erkan Emiroğlu tutuklanmıştı.

Saldırgan hakkında ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs’ suçundan Fatsa Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlanırken, baba T. Emiroğlu hakkında ise ‘öldürmeye teşebbüs suçuna yardım etme’ suçundan düzenlenen iddianame, Fatsa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

MAĞDUR KADIN O GÜNÜ ANLATTI

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Elvan Sözkesen ifadesinde, eski eşinin sürekli kendisini rahatsız ettiğini, olay günü eski kayınpederinin getirdiği erzakları almak için aşağıya indiğini belirterek evine çıktığında kapıda eski eşi Erkan Emiroğlu ile karşılaştığını söyledi.

"'35 YILI GÖZE ALDIM, SENİ YAŞATMAM' DEDİ"

Eski eşine konuşmak istemediğini söylemesi üzerine Sözkesen’in "Dur bir soluklanayım, kapıyı aç da bana bir bardak su ver" dediğini belirten Elvan Sözkesen, "Kendi ikametime yönelmeyip alt kata yöneldim. Korkup kaçmaya çalıştığım esnada sırtımda ve başımda ıslaklık hissettim. Sonrasında anlamadan birden üzerim alev almaya başladı. Bağırmam üzerine alt kattaki komşum kapıyı açtı ve beni banyoya yönlendirdi. Komşum ‘bunu kim yaptı?’ diye sorunca eski eşim olduğunu söyledim ve bana ‘arkadaki adam mı?’ diye sorması üzerine eski eşimin halen orada olduğunu anladım. Eski eşim üzerimdeki alevleri söndürmeye çalışmadı, benim yanmamı izledi. İkametime çıkarken yanıcı bir madde görmedim. Beni 15 gündür ’35 yılı göze aldım seni yaşatmam, başkasıyla evlenemezsin, benimle tekrar evleneceksin, Fatsa’dan gidersen seni yaşatmam’ şeklinde tehditlerde bulunuyordu. Erkan Emiroğlu’nun yanıcı maddeyi üzerindeki kalın montunun cebinde getirdiğini düşünüyorum." dedi.

"KENDİSİNE HUSUMET BESLEMEDİM, PİŞMANIM"

Erkan Emiroğlu ise alınan ifadesinde olay günü amacının zarar vermek olmadığını iddia ederek, "O gün Elvan’ın kapısına varmadan 6’ncı katta karşılaştık ve konuşmak istedim. Konuşmak istediğimi söyledim, kendisi konuşulacak bir şey olmadığını söyledi, hakaret etti ve beni itekledi. Sonrasında kendisine sinirle merdivende bulunan sıvıyı fırlattım. Bu sırada elimde sigara vardı, ağzıma götürünce alev aldı. Elvan çığlık atmaya başladı, bu sırada alt kattaki komşu kapıyı açtı. Tanımadığım kadın komşu içi su dolu kova verdi. Bu su ile Elvan’ın üzerindeki yangını söndürmeye çalıştım. Olayın şoku ile sonra yavaş bir şekilde merdivenlerden inerek, olay yerinden uzaklaştım. Kendisine husumet beslemedim, her ihtiyacını giderdim, pişmanım." ifadelerine yer verdi.