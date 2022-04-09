Ordu’da eski eşya merakı ile garajını müze yaptı

Emekli olduktan sonra farklı şehirlerden topladığı eski eşyaları toplayan 75 yaşındaki Seyfettin Gözükan, 15 yıllık birikimi ile garajını müzeye çevirdi.

Ordu’nun Altınordu ilçesi Bucak Mahallesi'nde ikamet eden Seyfettin Gözükan (75), yıllarca yurt dışında çalışıp emekli olduktan sonra, 15 yıl boyunca Türkiye'de farklı şehirlerde ilgisini çeken eski eşyaları evinin garajında biriktirerek kendisine ait küçük bir müze yaptı.

Emekli olduktan sonra boş durmak yerine farklı bir iş yapmayı düşündüğünü belirten Gözükan, garajındaki müzede 100 yıldan fazla geçmişi olan eşyaların olduğunu, görmek isteyenler için de kapısının her zaman açık olduğunu söyledi.

“Bir amaç uğruna hobi edindim”

Gözükan sıra dışı hobisini, şu ifadeler ile anlattı:

“Bir amaç uğruna burada bir hobi edindim. Burada saymakla bitmeyen çok eşya var. Özellikle gözüme hoş gelen eşyaları kendi imkanlarımca aldım. Şu anda onları biriktiriyorum ve kendim de el sanatı ile ürünler ortaya çıkartıyorum.





“Görmek isteyenler telefon açıyor ve buraya geliyor”

Bunları biriktirmeye başlayalı 15 yıl oldu. Gözüme hitap eden eşyaları buraya koydum ve bu da beni hoşnut tutuyor. Burası herkese açık. Görmek isteyenler telefon açıyor ve buraya geliyor, meraklıları da var. Hediye edenler de oluyor. Eski fotoğraflardan, fotoğraf makinelerinden hediye ettiler."

İlerleyen günlerde garajını büyütmeyi ve müzeyi genişletmeyi düşündüğünü kaydeden Gözükan, kendisinden sonra oradaki eşyaları kültür müdürlüğü ve müzeye bağışlamayı düşündüğünü de sözlerine ekledi.