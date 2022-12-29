Ordulu adam, telefonda kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan şüpheli tarafından ‘Peşinde dolandırıcılar var’ denilerek 380 bin TL dolandırıldı. Dolandırıcılar, adamın oğlunu bile kandırdı.

Ordulu Haydar Göltaş, kendisine ait aracını sattı.

Göltaş’ı 19 Aralık’ta telefonla arayan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, kendilerini ‘jandarma istihbarat görevlisi’ olarak tanıtıp, peşinde olan dolandırıcılara yönelik soruşturma yürüttüklerini söyledi.

Göltaş’tan kendilerine yardımcı olmalarını isteyen telefon dolandırıcıları, 'Hesaba para gönder' dedi.

Önce 100 bin sonra 250 bin TL dolandırıcıların hesabına yatırdı

Haydar Göltaş da 100 bin TL’yi kendisine verilen hesap numarasına gönderdi.

Göltaş’ın daha önceden evini sattığını da öğrenen şüpheliler, bu kez evin satışından elde edilen paranın hesap numarasına gönderilmesini istedi.

57 yaşındaki adam, evini sattığı emlakçının hesabından 250 bin TL’yi de dolandırıcıların hesabına yatırdı.

Ordu’da evini ve aracını satan adam, 380 bin TL dolandırıldı ViDEO

17 yaşındaki oğlunu da kandırdılar

Bu sırada Göltaş’ın 17 yaşındaki oğlu Y.G.'ye de ulaşan şüpheliler, “Baban elimizde, dediklerimizi yapmazsan babanı öldüreceğiz” diyerek tehdit etti.

Babasının öldürülmesinden korkan Y.G., evde bulunan altınları bozdurdu.

Y.G., altınlardan gelen 30 bin TL’yi kendisine verilen hesaba ATM üzerinden havale etti.

380 bin TL tutarında dolandırıldığını fark eden Göltaş, emniyete giderek şikâyetçi oldu.

“Dolandırıcıların istediği parayı vermemi söylediler”

Yaşadıklarını DHA’ya anlatan Göltaş, “19 Aralık Cuma günü Fatsa’da 2002 model hafif ticari aracımı 100 bin TL karşılığında sattım. Aracımı sattıktan sonra telefon dolandırıcılarının tuzağına düştüm. Beni telefonla arayarak, kendilerini jandarma istihbarat olarak tanıtıp, peşimde dolandırıcıların olduğunu ve kendilerine yardım etmemizi söylediler. Bana dolandırıcıların istediği parayı vermemi söylediler. Ben de onlara yardım etmek amacıyla verdikleri hesap numarasına 100 bin TL gönderdim. Daha sonra evi sattığımı da öğrendiler.

“380 bin TL dolandırıldım”

Evin parasının da peşine düştüler. Fatsa’dan taksi tuttular bana, Ordu’ya getirdiler. Burada emlakçının yanına gittim. Evi sattığım kişiye damadımın para istediğini ve bu nedenle verdiğim hesaba para göndermesini söyledim. Emlakçının hesabından dolandırıcılara 250 bin TL gönderdik. Bu arada da benim çocuğumu arıyorlar. Çocuğumu beni öldürmekle tehdit ediyorlar. Evdeki 30 bin TL’yi alarak Perşembe ilçesine gidiyor. Perşembe’den kartsız işlemlerden 30 bin TL’yi havale yapıyor. Bu arada toplamda 380 bin TL dolandırıldım.” diye konuştu.

“Mağdur oldum, evim gitti, kirada da ev bulamıyorum”

Telefonla arayarak kendini polis ve jandarma olarak tanıtan kişilere inanılmaması gerektiğini söyleyen Göltaş, “En son beni şöyle yönlendirdiler; ‘oğlun elimizde, şu an adliyede, biz de adliyedeyiz’ dediler. Bunun üzerine adliyeye gittim. Oğlumu bulamadığımda dolandırıldığımı anladım. Daha sonra polis geldi. Onlarla birlikte oğlumu aramaya başladık. Yapılan aramada oğlumu Perşembe İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde bitkin bir halde bulduk. Daha sonra buraya gelerek şikayetçi olduk. Kimse polis, jandarma diye kanmasın. Ben düştüm böyle bir tuzağa. Hiçbir vatandaş böyle bir tuzağa düşmesin. Ben yardım bekliyorum, mağdur oldum. Evim gitti. Kirada da ev bulamıyorum.” diye konuştu.

Dolandırıcılıkla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.