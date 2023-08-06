Ordu'da evlilik teklifi organizasyonu hazırlayan genç, yüzüğü denize düşürdü 1,5 yıllık kız arkadaşına evlenme teklif etmek için tekne kiralayan genç, teklif sonrası yüzüğü elinden düşürdü. Dalgıç tarafından bulanan yüzük çifte teslim edildi. O anları anlatan genç çocuk, "Farklı bir şey olmasını istiyorduk. Çok çok farklı bir şey oldu" yorumunda bulundu.

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DHA

Ordu'nun Altınordu kaydedilen bir görüntü sosyal medyanın gündemine oturdu.

Genç bir çocuğun büyük uğraşlar sonucu hazırladığı organizasyonun sonu kötü bitti.

24 yaşındaki Cem Günday, 1,5 yıl önce tanıştığı aynı yaştaki Şeyda Nur Tunç'a evlenme teklifinde bulunmak için hazırlık yaptı.

Yüzüğü elinden kaydı

Kız arkadaşını 27 Temmuz'da sahile götürerek, arkadaşlarıyla birlikte meşaleler eşliğinde kiraladığı tekneye bindiren Günday, diz çöküp yüzük uzatarak evlenme teklif etti.

Bu sırada Günday'ın elinden kayan yüzük, denize düştü. O anlar, kameraya yansıdı. Büyük şaşkınlık yaşayan Günday, yüzüğü bulmak için denize girdi ancak aramalara rağmen sonuç alamadı.

Nişanlandılar

Çiftin yardım istediği bir dalgıç ise yüzüğü bularak teslim etti. Günday, daha sonra evlilik teklifine 'Evet' yanıtını aldığı Tunç'un parmağına yüzüğü taktı.

Öte yandan çiftin geçen hafta aile arasında yapılan törenle nişanlandığı öğrenildi.

Cem Günday, farklı bir şey yapmak için düşünüp kız arkadaşına teknede evlilik teklifinde bulunmaya karar verdiğini söyledi.

"5-10 dakika düşündükten sonra denize atladım"

Evlilik teklifini yaptıktan sonra kutudan çıkarmaya çalıştığı yüzüğün elinden denize düştüğünü belirten Günday, "Yüzüğü denize düşürdükten sonra büyük şaşkınlık yaşadık. Sonrasında ne yapacağımı şaşırdım. 5-10 dakika düşündükten sonra üzerimi çıkardım ve denize daldım. Yüzüğü bulamadım. Çevredekiler dalgıç çağırdı, onlar sayesinde denizden yüzüğü aldık." dedi.

"Çok çok farklı bir şey oldu"

Günday, sonrasında farklı bir duyguyla yüzüğü kız arkadaşının parmağına taktığını dile getirerek, "Farklı bir şey olmasını istiyorduk. Çok çok farklı bir şey oldu. Biz de şaşırdık bu durumun buralara kadar gelmesine." diye konuştu.

"Bir tane daha yüzük alalım diyenler oldu"

Görüntünün sosyal medyada yayınlanmasından sonra insanlardan çok farklı tepkiler aldıklarını anlatan Günday, "İyi ve kötü şeyler söyleyenler oldu. Tabii biz hepsini eğlence olarak gördük. Böyle gülerek karşıladık. Daha çok, 'Yardım edelim, tekrar yüzük al, bir tane daha yüzük alalım, bu böyle kalmasın' diye yazanlar oldu. Onlar bizi bayağı güldürdü." ifadesini kullandı.