Ordu'da feci kaza! 1'i çocuk 3 kişi yaralandı Lüks otomobiliyle dönmeye çalıştığı sırada kontrolünü kaybeden sürücü kaza yaptı. Kazada araçta bulunan 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Lüks araç ise hurdaya döndü.

İHA

Ordu'nun Ünye ilçesinde korkunç bir olay yaşandı.

İlçe merkezinden Fatsa istikametine seyir halinde olan Deniz K. idaresindeki 34 YK 1100 plakalı lüks otomobil, sürücüsünün dönmeye çalıştığı sırada direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kavşağa çarptı.

1'i çocuk 3 kiş yaralandı

Çarpmanın etkisiyle sürücü ile birlikte araçta bulunan Salim T. ile arka koltukta oturan Yiğit K. isimli çocuk yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar ambulanslarla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araç hurdaya döndü

Kaza sonrası sahil yolu trafiği kontrollü olarak sağlanırken, yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazada lüks araç kullanılamaz hale geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.