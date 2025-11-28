Ordu'da fındık bahçesinde cansız beden bulundu

- Ordu'da fındık bahçesinde bir kişinin cansız bedeni bulundu.
- Yapılan incelemede bu kişinin 56 yaşındaki Özkan Kır olduğu belirlendi.
- Kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.
Ordu'nun Altınordu ilçesi Kirazlimanı Mahallesi'ndeki fındık bahçesinde hareketsiz yatan kişiyi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Polis ekipleri tarafından yapılan araştırmada cansız bedenin 56 yaşındaki Özkan Kır'a ait olduğu tespit edildi.
Cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Kır’ın kesin ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak.