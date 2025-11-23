Ordu'da fındık bahçesindeki ateş, ormanı yaktı

- Ordu'nun Kumru ilçesinde fındık bahçesinde yakılan otlar yangına neden oldu.
- Yangın ormanlık alana sıçrayınca ekipler bölgeye sevk edildi.
- Ekipler ve vatandaşlar yangını kontrol altına almak için çalışıyor.
Ordu’nun Kumru ilçesine bağlı Kovancılı Mahallesi’nde, fındık bahçesinde yakılan otlar kontrolden çıkarak örtü yangınına dönüştü.
ALEVLER ORMANA SIÇRADI
Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık bölgeye ulaşınca, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, itfaiye ve jandarma olay yerine sevk edildi.
Vatandaşların da destek verdiği ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalelerini aralıksız sürdürüyor.