Ordu’da fındık bahçesindeki defineciler suçüstü yakalandı

Fındık bahçesinde define aradıkları belirlenen C.S. ile A.Y. suçüstü yakalandı. Şahısların malzemelerine el konuldu.

Ordu’nun İkizce ilçesine bağlı Aşağıkarlıtepe Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bir fındık bahçesinde C.S. ile A.Y. isimli iki şahıs, hazırladıkları ekipman ve düzeneklerle define ararken, İkizce İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Bahçedeki kazılan alanı kontrol eden ekipler, C.S ile A.Y isimli şahısların kullanmış oldukları 1 adet darbeli matkap, 1 adet caraskal, 5 adet kırıcı matkap ucu, 2 adet çeki halatı, 1 adet kriko, 2 adet balyoz, 1 adet kürek, 1 adet levye ele geçirildi.

Serbest bırakıldılar

İHA’nın haberine göre; şüpheli şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi.

Malzemelere el konulurken, her iki şahıs savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.