Fındık Özel Harekat adını verdikleri tim ile fındık toplamanın zorluğuna dikkat çekmek isteyen 9 kişi, çektikleri kısa filmi sosyal medyada yayınladı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü.

Ordu’nun Korgan ilçesinde, fındık toplamanın zorluğuna dikkat çekmek isteyen Hasan Yiğit ve Sami İsen, 9 kişilik ekiple çektikleri kısa filmi sosyal medya üzerinden yayınladı.

Çekilen videoda, Fındık Özel Harekat (FÖH) isimli tim asker yürüyüşü ile yemin etti.

"EREN'LER ÖLMEZ, VATAN BÖLÜNMEZ"

Türk bayrağı serili masa başına gelen işçiler, 'Komando Andı'nın sözlerini kendilerine göre uyarlıyarak okuduktan sonra, “Eren'ler ölmez, vatan bölünmez” sloganı attı.

Fındık toplamının zorluklarının askeri eğitimle anlatıldığı video, sosyal medyada kısa sürede ilgi topladı.

“EN GÜZEL ŞEKİLDE EĞİTİMLERİNİ ALIYORLAR”

Hasan Yiğit, çektikleri kısa filme ilişkin yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“2019 yılında kurulan Fındık Özel Harekat Timi’nin bu yıl da eğitimlerine devam ediyoruz. Her şey güzel gidiyor. Bu sene aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. En güzel şekilde eğitimlerini alıyorlar. Bu yıl da fındık hasadına başlayan ve time katılan arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.”

Ordu’da fındık toplamanın zorluğunu kısa filmle anlattılar VİDEO



Sami İsen de “Bahçesi toplanacaklar artık dert etmesin. Fındık Özel Hareket Timi, bu yıl yeni mezunlar için bir yemin töreni gerçekleştirdi. Fındık bahçesi toplanacak olanlar bizi bulabilirler. Profesyonel ekibimizle birlikte bir telefon yakınınızdayız.” dedi.