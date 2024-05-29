İHA
Ordu'nun Kumru ilçesi Avdullu Mahallesi'nde meydana gelen olayda, sürücüsünün park ettiği hafif ticari araç bir süre sonra yokuş aşağı geri geri hareket ederek 5 katlı bir binanın bahçesine uçtu.
Şans eseri araçta kimsenin olmadığı kaza anı ise çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Diğer araç kazadan kıl payı kurtuldu
Kaza sırasında aracın geri geldiğini gören bir sürücü ise aracıyla hızla geriye doğru kaçarak, olabilecek bir kazadan kıl payı kurtuldu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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