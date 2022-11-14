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Ordu’da, fünye ile patlatılan koliden bilgisayar parçaları çıktı

Ordu’da, fünye ile patlatılan koliden bilgisayar parçaları çıktı

Bir bankanın önünde bulunan sahipsiz koli, bomba şüphesi ile fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Kolinin içinden bilgisayar parçaları çıktı.