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    Ordu’da, fünye ile patlatılan koliden bilgisayar parçaları çıktı

    Bir bankanın önünde bulunan sahipsiz koli, bomba şüphesi ile fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Kolinin içinden bilgisayar parçaları çıktı.
    • 14.11.2022 - 12:34
    • Güncelleme : 14.11.2022 - 12:42
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    Ordu’da, fünye ile patlatılan koliden bilgisayar parçaları çıktı

    Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Düzmahalle Mahallesi Hükümet Caddesi’nde, bugün saat 09.00 sıralarında bir bankanın önündeki bankta görülen şüpheli koli, endişeye neden oldu.

    Koliyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

    Cadde, yaya ve araç trafiğine kapatıldı

    DHA’nın haberine göre; polis ekipleri, bölgeye güvenlik şeridi çekip, caddeyi yaya ve araç trafiğine kapatarak kolinin yanına kimseyi yaklaştırmadı.

    Ordu’da, fünye ile patlatılan koliden bilgisayar parçaları çıktı VİDEO

    Koli, kontrollü olarak patlatıldı

    Özel koruyucu kıyafetlerini giyen bomba imha uzmanı, şüpheli koliyi fünye ile kontrollü olarak patlattı.

    Koliden bilgisayar parçaları çıktı.

    Ordu’da, fünye ile patlatılan koliden bilgisayar parçaları çıktı #1

    Koliyi bırakan aranıyor

    Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cadde yeniden yaya ve araç trafiğine açıldı. Koliyi bırakan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

    Ordu’da, fünye ile patlatılan koliden bilgisayar parçaları çıktı #2

    Ordu’da, fünye ile patlatılan koliden bilgisayar parçaları çıktı #3


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