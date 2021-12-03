Muhammet Dikici'nin 2 yıl önce göbeğinde çıkan sivilceyi sıkması sonucu yara olan bölgedeki enfeksiyon, kan yoluyla sinir sistemine bulaştı. Dikici, kaptığı enfeksiyon sonrası felç geçirdi.

Ordu'nun Ünye'ye bağlı Ortayılmazlar Mahallesi’nde yaşayan Muhammet Dikici, çalışmak için gittiği Japonya'ya gitti.

Dikici'nin o sırada göbeğinde bir sivilce çıktı. Çıkan sivilceyi sıkan Dikici, enfeksiyon kaptı.

Yara oluşan bölgedeki enfeksiyon, kan yoluyla sinir sistemine ulaştı ve zarar verdi.

Hareketleri kısıtlanan ve yürüme zorluğu çeken Dikici, hemen hastaneye başvurdu.

İlk kontrolleri yapılan 30 yaşındaki Dikici'nin, enfeksiyona bağlı omurilik felci geçirdiği belirlendi.

Ameliyata alınan Dikici, tedavisinin ardından Türkiye’ye geldi. Felç kalan Dikici, 2 yıldır tekerlekli sandalyeyle yaşıyor.

"ENFEKSİYON SİNİR SİSTEMİME ZARAR VERDİ"

Göbeğindeki sivilceyi sıktıktan 3 gün sonra hayatının değiştiğini anlatan Muhammet Dikici, “Yaklaşık 2 yıl önce yurt dışına çalışmaya gitmiştim. Vücudumda çıkan bir sivilceden dolayı enfeksiyon kaptım. Bu enfeksiyon omuriliğime iltihap olarak biriktirdi.

Sinir sistemlerime hasar verdi. Omurilik ameliyatı geçirdim. Şu anda omurilik felciyim. Büyük ihtimalle hayatımın geri kalanını bu şekilde geçireceğim.

Vücudumda çıkan sivilceyi patlattıktan 3 gün içinde bu olay başıma geldi. 3 gün sonra his kaybı yaşayarak felç oldum. Tedavisi ise şimdilik yok. Kök hücre çalışmaları var ancak deneme aşamasında.” diye konuştu.

"SAĞLIKLIYKEN YAŞANAN SORUNLARI GÖRMÜYORDUK"

Engelli olmadan önce kendisinin engellilerin sorunlarını çok bilmediğini dile getiren Dikici, “Sağlıklıyken engellilerin yaşadıkları sorunları görmüyorduk ama engelli olduktan sonra insanlar bana çok tuhaf gelmeye başladı.

Kaldırımda engelli rampalarının önüne araç bırakanlar, kaldırımlara araç bırakanlar, biz engellilerin hayatını zorlaştırıyor. Bu nedenle insanlar buna dikkat etmeliler.” dedi.

Ordu'da geçirdiği sivilce enfeksiyonu nedeniyle felç kaldı VİDEO

"HER BİREY BİR ENGELLİ ADAYIDIR"

Engellilerin en çok karşılaştığı sorunların başında, engelli rampalarının yol ile kot farkı olmasının geldiğini kaydeden Dikici, “Bir defasında ineceğimi düşündüğüm rampadan kot farkı nedeniyle düştüm. Zaman zaman böyle kazalar başımıza geliyor.

Alışveriş yapacağımız dükkanların önlerinde engelli rampaları olması, belediyelerin engellilerin hayatını kolaylaştıracak adımlar atması, vatandaşların araçlarını bize engel olacak şekilde bırakmamalarını istiyorum. Unutmayalım her birey bir engelli adayıdır. Lütfen engelimize engel olmayın.” diye konuştu.