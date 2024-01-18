Ordu'da genç kadın dolmuşta 20 bin lirasını unuttu! Şoförler kuruşu kuruşuna teslim etti Yolculuk yaptığı dolmuşta 20 bin TL'sini unutan kadın, bir yolcunun durumu fark edip hassasiyet göstererek dolmuş şoförüne bildirmesi üzerine parasına geri kavuştu.

İHA

Ordu'da insanlara örnek olacak bir olay yaşandı.

Tülay Kahveci isimli genç kadın, sabah işe gitmek için dolmuşa bindi.

20 bin TL'sini dolmuşta unuttu

Durakta inen genç kadın, hemen sonra yanına aldığı içinde 20 bin lira olan poşetin olmadığını fark etti.

Kahveci'den sonra dolmuşa binen A.A. isimli kadın, içi para dolu poşeti gördü.

İnsanlık örneği yaşandı

Örnek olacak bir davranış sergileyen kadın, durumu dolmuş şoförüne bildirdi.

Poşetin yanında olmadığı fark ederek ilk geçen dolmuşa binen Kahveci, durumu şoföre anlatarak paranın sahibi olduğunu bildirdi.

20 dakikada teslim edildi

Bunun üzerine dolmuşçular arasında telsiz irtibatı kurularak parasını kaybeden kadına 20 dakika içinde 20 bin TL'si teslim edildi.

Konuya ilişkin konuşan Ordu Özel Halk Otobüsçüleri ve Minibüsçüleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Atilla Aşçı, “Dolmuşlarımız kamera ile online olarak 24 saat takip edilmektedir. Dijital dolmuş kartları sayesinde kimin hangi araca bindiğini görüyoruz zaten. Bayan yolcumuzun kayıp parası da bir sonra binen yolcumuzun hassasiyeti ve dolmuşlar arası sistemimiz sayesinde 20 dakika gibi kısa sürede bulundu.” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)