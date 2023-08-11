Ordu'da geri manevra yapan kamyonetin çarptığı kadın öldü

DHA
Ordu'nun Gölköy ilçesinde dün saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Direkli Mahallesi’nde İ.V.'nin (51) geri manevra yaptığı 52 ADC 797 plakalı kamyonet, yol kenarında yürüyen Safet Yılmaz’a çarptı.
Kazayı fark edip inen sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, Yılmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Geri manevra yapan kamyonun altında kaldı
Safet Yılmaz’ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kamyonet sürücüsü gözaltına alınırken, jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Cansız bedeni toprağa verildi
Yakınları tarafından hastane morgundan alınan Safet Yılmaz’ın cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.