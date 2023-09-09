Ordu'da goruk fındık tartışmasında 73 yaşındaki kadın darbedildi Ordu'nun Gölköy ilçesinde halk arasında 'goruk' olarak bilinen içi boş fındık almaya gelen 3 kişi tarafından darbedilen 73 yaşındaki Durdane Akyüz hastaneye kaldırılırken, şüpheliler ise gözaltına alındı.

DHA Ordu'da goruk fındık kavgasında kan aktı.. Öğle saatlerinde Gölköy ilçesine bağlı Bayıralan Mahallesi'nde meydana gelen olayda, halk arasında 'goruk' olarak bilinen içi boş fındık almaya gelen 3 kişi, Durdane Akyüz'ün yanına gitti. Taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüphelilerden 2'si, yaşlı kadını darbetmeye başladı. Yaşlı kadını darbettiler İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yüzüne aldığı darbeler sonucu yaralanan Akyüz, ilk müdahalesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gözaltına alındılar Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olaya karışan 3 şüpheli gözaltına alındı. Jandarma, olaya çalışmasını sürdürüyor. Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA) Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)

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