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    Ordu’da haber alınamayan kadın, evinde çıplak halde ölü bulundu

    3 gündür haber alınamayan Öznur Temiz’in cansız bedeni, yalnız yaşadığı evde çıplak halde bulundu. Temiz’in dini nikah kıydığı C.T.’nin resmi nikahlı eşinin de 2 gün önce balkondan düştüğü öğrenildi.
    • 11.04.2022 - 17:05
    • Güncelleme : 11.04.2022 - 17:09
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    Ordu’da haber alınamayan kadın, evinde çıplak halde ölü bulundu

    Ordu’da, 3 gündür haber alınamayan 3 çocuk annesi Öznur Temiz (27), Ünye ilçesine bağlı Çamurlu Mahallesi Arif Kaptan Sokak'taki evinde dün akşam saatlerinde çıplak halde ölü olarak bulundu.

    Eşiyle boşanma aşamasında olan Öznur Temiz'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, çilingirle kapının açılmasının ardından Temiz’in cansız bedeni ile karşılaştı.

    DHA’nın haberine göre; üzerinin bir kısmı battaniyeyle örtülü olan Temiz’in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belirlenecek Temiz'in çocuklarının da anneannesinde kaldığı öğrenildi. Temiz'in ölümüyle ilgili, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    Şüphelinin kimliği tespit edildi

    Yapılan çalışmalar kapsamında, Öznur Temiz'in evine 1 kişinin girip çıktığı tespit edildi.

    Temiz'in telefon kayıtları ve yakın ilişki kurduğu kişiler araştırıldı.

    Ordu’da haber alınamayan kadın, evinde çıplak halde ölü bulundu #1

    Uyuşturucu maddeler bulundu

    Emniyet güçleri, kimliği tespit edilen ve ismi açıklanmayan 1 erkek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Evdeki incelemelerde, uyuşturucu olduğu değerlendirilen maddeler bulundu.

    Dini nikahla birlikte yaşadığı adamın resmi nikahlı eşi de yaralı

    Öte yandan, Öznur Temiz'in 1 yıl önce aralarında dini nikah yaptığı N.T.'nin resmi nikahlı eşi C.T.'nin, önceki gün 1'inci kattaki evinin balkonundan düşüp yaralandığı ortaya çıktı.

    Ordu’da haber alınamayan kadın, evinde çıplak halde ölü bulundu #2

    Çelişkili ifadeleri dikkat çekti

    İfadelerinin çelişkili olduğu belirtilen C.T.’nin son sorgusunda, çamaşır asarken dengesini kaybedip düştüğünü söylediği öğrenildi.

    Olaylar arasında bağlantı olduğu şüphesiyle soruşturmayı çok yönlü sürdüren polis, eve girip çıktığı belirlenen şüpheliyi arıyor.

    Ordu’da haber alınamayan kadın, evinde çıplak halde ölü bulundu #3

    Ordu’da haber alınamayan kadın, evinde çıplak halde ölü bulundu #4


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