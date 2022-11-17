Petrol
89.87
-3.22%
Euro
19.2887
-0.23%
Dolar
18.6148
0.14%
Altın
1.052
-0.68%
Borsa
4507
-3.45%
Bitcoin
317.242
0.47%
BTXN Coin
6.30
-6.52%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Ordu'da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü

    Ordu'nun Ünye ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
    • 17.11.2022 - 20:30
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 20:39
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu'da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü

    Ordu istikametinden Samsun istikametine giden Ersan Demirbaş (53) yönetimindeki 22 LT 220 plakalı hafif ticari araç, Ünye-Fatsa arası Yüceler Mahallesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 28 K 1057 plakalı tıra arkadan çarptı.

    Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Ersan Demirbaş olay yerinde hayatını kaybetti.

    Olay yerinde hayatını kaybetti

    Aynı araçta bulunan ve yaralanan Ayşen Demirbaş (54), Sevgi Demirbaş (47) ve İrem Nur Gölge (12) ise olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Ordu'da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü VİDEO

    Ordu da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü #1

    Ordu da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü #2

    Ordu da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü #3

    Ordu da hafif ticari araç tıra çarptı: 1 ölü #4


    MSB: 19 kişi yakalandı
    Gündem

    MSB: 19 kişi yakalandı

    16 Kasım Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?
    Medya

    16 Kasım Çarşamba TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var?

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!
    Advertorial

    Para kazanmanın robotik sistemini açıklıyor!

    Görüş Bildir