Ordu'da hasta yakını kadın doğum uzmanını darbetti Fatsa Devlet Hastanesi'nde görevli kadın doğum uzmanı, hasta yakını tarafından yumrumlu darbedildi. Saldırgan şahıs polis tarafından gözaltına alındı.

DHA

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları tekrarlanıyor.

Şiddetin adresi bu kez de Ordu oldu.

Kentte sabah saatlerinde Fatsa Devlet Hastanesi'nde korku dolu anlar yaşandı.

Opr. Dr. Okay Kurtbay ile hasta yakını Ü.A. arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Doktora yumruk attı

Nabızların yükseldiği tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Seslerin yükseldiği kavgada Ü.A., Dr. Kurtbay'ı yumruk atarak darbetti.

Şüpheli gözaltına alındı

Kanlar içerisinde kalan doktor yaralanırken, Ü.A. acil servisinde kontrol altına alınırken, hastanenin güvenlik görevlileri şahsı yakalayarak polis ekiplerine teslim etti.

Polis ekipleri tarafından gözaltına alının şahıs, işlemlerinin ardından savcılığa sevk edileceği öğrenildi.