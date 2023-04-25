Ordu'da kamyonet çarpan kadın yaşam savaşını kaybetti

DHA
Ordu'nun Fatsa ilçesi Dolunay Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bayram tatili için İzmir'den ailesinin yanına gelen 30 yaşındaki Özgür Öztürk'e, yoldan karşıya geçerken 33 yaşındaki T.A.'nın idaresindeki kamyonet çarptı.
İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Öztürk, sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Tüm müdahalelere rağmen Öztürk'ün, bugün, beyin ölümü gerçekleşti.
Sürücü serbest bırakıldı
Kazanın ardından gözaltına alınan T.A., savcılık tarafından serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.