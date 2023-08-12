Ordu'da kapısını açık bıraktığı eve dönünce bıçaklandı Altınordu ilçesinde markete giderken kapısını açık bıraktığı evlerine dönen 20 yaşındaki Elvan Öztürk henüz kimliği tespit edilemeyen kişi tarafından bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan Öztürk’ün yarasına 3 dikiş atıldı.

DHA

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi’nde Elvan Öztürk, iddiaya göre yalnız başınayken anahtarı olmadığı için 2’nci kattaki evlerinin kapısını açık bırakarak markete gitti.

Marketten dönen Öztürk, daireye girdiğinde tanımadığı bir kişiyle karşılaştı.

Öztürk, paniğe kapılıp çığlık attı.

Genç kız bıçaklandı

Bunun üzerine şüpheli, genç kızı karnından bıçaklayarak kaçtı.

Sesler üzerine Elvan Öztürk’ün yardımına koşan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

3 dikiş atıldı

İlk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Ordu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Elvan Öztürk’ün yarasına 3 dikiş atıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.