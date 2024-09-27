Ordu'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Çaybaşı ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde 23 yaşındaki Ali Bulut eve gelen ev arkadaşı tarafından hareketsiz halde bulundu.
Arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, mutfak tüpünden sızan karbonmonoksit gazı sonrası Bulut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ali Bulut'un cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
ÇOCUK ESİRGEME KURUMU'NDA BÜYÜDÜ
Hayatını kaybeden Bulut'un, İstanbul nüfusuna kayıtlı olduğu, çocuk esirgeme yurdunda büyüdüğü ve yaklaşık 1 yıl önce Çaybaşı İlçesi Milli Eğitim Müdürlüğü'nde yardımcı personel olarak göreve başladığı öğrenildi.
Bulut'un cenazesi, Çaybaşı ilçesindeki Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çaybaşı Asri Mezarlığında toprağa verildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Öte yandan olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
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