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Ordu'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 kişi hayatını kaybetti

Ordu'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 kişi hayatını kaybetti Çaybaşı ilçesinde, karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.