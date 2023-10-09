Ordu'da kavşakta drift yapan sürücülere 36 bin lira ceza kesildi Ordu'da trafiği tehlikeye düşüren ve kavşakta drift yapan 5 araç sürücüsüne toplamda 36 bin 534 lira cezai işlem uygulandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Yaşattıkları tehlikelere ve yazılan cezalara rağmen drift meraklıları yaptıklarından vazgeçmiyor. Ekipler tarafından trafik kazalarını önlemek, trafiği tehlikeye düşürenleri engellemek adına yapılan çalışmalar devam ediyor. 36 bin 534 lira ceza Ordu İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda çalışmalar çevresinde Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kavşakta drift yapan ve çevreye rahatsızlık veren 5 araç sürücüsüne toplamda 36 bin 534 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi. Ekiplerin çalışmalarının devam edeceği ifade edildi. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)