Ordu'da kavşakta drift yapan sürücülere 36 bin lira ceza kesildi

İHA
Yaşattıkları tehlikelere ve yazılan cezalara rağmen drift meraklıları yaptıklarından vazgeçmiyor.
Ekipler tarafından trafik kazalarını önlemek, trafiği tehlikeye düşürenleri engellemek adına yapılan çalışmalar devam ediyor.
36 bin 534 lira ceza
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda çalışmalar çevresinde Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde kavşakta drift yapan ve çevreye rahatsızlık veren 5 araç sürücüsüne toplamda 36 bin 534 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.
Ekiplerin çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış