Petrol
94.84
0.20%
Euro
18.4247
0.36%
Dolar
18.6198
0.18%
Altın
991.84
0.67%
Borsa
4094
0.97%
Bitcoin
384.998
-0.07%
BTXN Coin
10.14
-2.31%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Ordu'da kazaya sebebiyet verip kaçan adam kırık fardan yakalandı

    Altınordu'da yolun karşısına geçmeye çalışan şahsı vuran alkollü sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza sonrasında yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücüyü kırık farı ele verdi.
    • 02.11.2022 - 14:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu'da kazaya sebebiyet verip kaçan adam kırık fardan yakalandı

    Ordu'nun Altınordu ilçesinde 31 Ekim'de Nevzat Özdemir kontrolündeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Ali Çonkara'ya çarptı.

    Çarpmanın etkisiyle yere savrulan adama çevredeki vatandaşlar yardım ederken kazaya sebebiyet veren sürücü kaçtı.

    Yaralı hayatını kaybetti

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı Çonkara'yı hastaneye kaldırdı.

    Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çonkara, yaşamını yitirerek Ulubey'de toprağa verildi.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

    Sürücü Özdemir'in yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kaza yerinde yapılan incelemede, kırık tampon ve far parçaları bulundu.

    Jandarma ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından otomobilin rengi ile plakasını tespit etti.

    Ekipler, Kuylu Mahallesi'nde önden hasarlı bir aracın park halinde olduğunu tespit etti.

    Özdemir yakalandı

    İnceleme yapan ekipler, kaza yerindeki parçaların otomobile ait olduğunu belirledi. Özdemir, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon ile yakalandı.

    Alkollü sürücü tutuklandı

    DHA'nın haberine göre, Özdemir'in 1.56 promil alkollü olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Özdemir, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Ordu da kazaya sebebiyet verip kaçan adam kırık fardan yakalandı #1


    2 ay önce yaptığı yatırım zengin etti!
    Advertorial

    2 ay önce yaptığı yatırım zengin etti!

    Diyarbakır’da sahte dolar malzemesiyle yakalanan Honduraslı tutuklandı
    3. Sayfa

    Diyarbakır’da sahte dolar malzemesiyle yakalanan Honduraslı tutuklandı

    Aleyna Tilki, yine iç çamaşırlı fotoğraf yayınladı
    Magazin

    Aleyna Tilki, yine iç çamaşırlı fotoğraf yayınladı

    Görüş Bildir