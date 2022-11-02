Ordu'da kazaya sebebiyet verip kaçan adam kırık fardan yakalandı

Altınordu'da yolun karşısına geçmeye çalışan şahsı vuran alkollü sürücü olay yerinden kaçtı. Kaza sonrasında yaralanan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücüyü kırık farı ele verdi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde 31 Ekim'de Nevzat Özdemir kontrolündeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Ali Çonkara'ya çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan adama çevredeki vatandaşlar yardım ederken kazaya sebebiyet veren sürücü kaçtı.

Yaralı hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı Çonkara'yı hastaneye kaldırdı.

Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çonkara, yaşamını yitirerek Ulubey'de toprağa verildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Sürücü Özdemir'in yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kaza yerinde yapılan incelemede, kırık tampon ve far parçaları bulundu.

Jandarma ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarından otomobilin rengi ile plakasını tespit etti.

Ekipler, Kuylu Mahallesi'nde önden hasarlı bir aracın park halinde olduğunu tespit etti.

Özdemir yakalandı

İnceleme yapan ekipler, kaza yerindeki parçaların otomobile ait olduğunu belirledi. Özdemir, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Alkollü sürücü tutuklandı

DHA'nın haberine göre, Özdemir'in 1.56 promil alkollü olduğu belirlendi. Jandarmadaki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Özdemir, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.