Ordu'da, kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu kamerada

Perşembe ilçesinde bir çay bahçesinin işletmecisi ve çalışanları tarafından bakılan Pamuk köpek ve kedinin dostluğu, kameralara yansıdı.

Ordu’nun Perşembe ilçesinde, iskele yanında bir çay bahçesinin işletmecisi ve çalışanları tarafından bakılan Pamuk isimli köpek ile kedinin dostluğu görenlerin ilgisini çekti.

İlçede düzenlenen 3. Hamsi Festivali'ne gelen vatandaşlar, kedi ile köpeğin bir arada yatmasını ve oynamasını görünce şaşkınlığını saklayamadı.

Çay bahçesi çalışanı Bulut Genç, gazetecilere, sokaktayken sahiplendikleri köpeğe 7 yıldır baktıklarını, adını da Pamuk koyduklarını söyledi.

SOKAKTAKİ KEDİLERİN ANNESİ PAMUK

Köpeğin, sokaktaki kedilere adeta annelik yaptığını dile getiren Genç, golden cinsi köpeğin kedilerle kurduğu dostluğu görenlerin cep telefonu ile fotoğraf çektiğini belirtti.

Ordu'da, kedi ile köpeğin şaşırtan dostluğu VİDEO

“ACAYİP GÜZEL BİR DOSTLUK”

Festivale gelen Gülbahar Karahasan ise gezerken karşılaştığı bu tablo karşısında şaşırdığını ifade ederek, "Kedi ile köpeğin dostluğu muhteşem. Bu anı fotoğraflamadan olmazdı. Acayip güzel bir dostluk. Herkese böyle güzel dostluklar diliyorum." dedi.