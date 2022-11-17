Petrol
91.74
-1.21%
Euro
19.268
-0.34%
Dolar
18.6188
0.16%
Altın
1.056
-0.32%
Borsa
4583
-1.84%
Bitcoin
315.055
-0.69%
BTXN Coin
6.58
-5.18%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Bulutlu 16 C

    Ordu'da kırtasiyeci adam gıda malzemeleri satmaya başladı

    Ordu’nun Altınordu ilçesinde kırtasiye işleten Ercan Gündüz, zincir marketlerin kırtasiye malzemesi satmasına tepki göstermek amacıyla gıda ürünleri satıyor.
    • 17.11.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 15:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ordu'da kırtasiyeci adam gıda malzemeleri satmaya başladı

    Ordu'nun Altınordu ilçesinde yaşayan, 36 yıldır kırtasiye sektöründe iş yapan 51 yaşındaki Ercan Gündüz, zincir marketlerde kırtasiye ürünleri satılmasına tepki göstermek amacıyla gıda ürünleri satmaya başladı.

    "Zincir marketler ve diğer marketler kırtasiye ürünleri satıyorlar"

    “Zincir marketler kırtasiye ürünü, ben de kırtasiyede gıda ürünü satıyorum.” diyen Ercan Gündüz, “Ülkemizde kırtasiye sektörü sahipsiz bırakıldı. Zincir marketler ve diğer marketler kırtasiye ürünleri satıyorlar. Eylül ayında bizim iş yaptığımız sezonda zincir marketlerin hepsi kırtasiye ürünleri getirdi. Aldığımız ürünler bizim elimizde kaldı yani elimizde patladı. Artık biz de gıda ürünlerini satıyoruz ve bütün kırtasiyeci arkadaşları buna davet ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

    “Vatandaşlar bana tepki gösteriyor”

    İHA'nın aktardığına göre vatandaşların kırtasiyede gıda ürünü satmasına tepki gösterdiğini belirten Gündüz, “Vatandaşlar bize destek çıkıyorlar desem komik olacak. İnsanlar alışmış düzenden geri dönmüyorlar. Kırtasiyenin içerisine pirinç, bulguru soktuğumuzda 'ayıp' diyorlar ama gidiyor marketten kırtasiye ürünleri alırken bir şey yok.” dedi.

    Ordu da kırtasiyeci adam gıda malzemeleri satmaya başladı #1

    Ordu da kırtasiyeci adam gıda malzemeleri satmaya başladı #2

    Ordu da kırtasiyeci adam gıda malzemeleri satmaya başladı #3

    Ordu da kırtasiyeci adam gıda malzemeleri satmaya başladı #4

    Ordu da kırtasiyeci adam gıda malzemeleri satmaya başladı #5


    Şanlıurfa’da, cinsel istismar zanlısı hırsızlık yaparken yakalandı
    3. Sayfa

    Şanlıurfa’da, cinsel istismar zanlısı hırsızlık yaparken yakalandı

    'Hedefimiz yerli gazımızı milletimizle buluşturmak'
    Gündem

    'Hedefimiz yerli gazımızı milletimizle buluşturmak'

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir