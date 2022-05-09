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    Ordu'da kızını hastaneye götürürken kaza geçiren baba hayatını kaybetti

    Kumru ilçesinde 16 yaşındaki kızını hastaneye götürmek için yola çıkan baba, kaygan yolda kontrolü kaybetti. Yaşanan kazada baba can verirken, kızı ağır yaralandı.
    • 09.05.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 09.05.2022 - 11:40
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    Ordu'da kızını hastaneye götürürken kaza geçiren baba hayatını kaybetti

    Ordu'nın Kumru ilçesindeki 44 yaşındaki fırıncı ustası Osman Çakmaktaşı, kızını hastaneye götürmek üzere yola çıktı.

    Fatsa ilçesinde doğru 52 AAY 217 plakalı aracıyla yola çıkan Çakmaktaşı, sağanak yağışın beraberinde kayganlaşan yolda virajı alamadı.

    Baba hayatını kaybetti, kızının durumu ağır

    Savrularak yolun alt tarafındaki fındık bahçesinde devrilen otomobil içerisindeki baba hayatını kaybederken, 16 yaşındaki kızı Dilanur Çakmaktaşı ağır yaralandı.

    İHA'nın haberine göre; yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Fatsa Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

    Ordu da kızını hastaneye götürürken kaza geçiren baba hayatını kaybetti #1

    Cenaze morga götürüldü

    Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinin ardından Osman Çakmaktaş’ın cenazesi Fatsa Devlet Hastanesi morguna götürülürken, jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

    Ordu da kızını hastaneye götürürken kaza geçiren baba hayatını kaybetti #2

    Ordu da kızını hastaneye götürürken kaza geçiren baba hayatını kaybetti #3

    Ordu da kızını hastaneye götürürken kaza geçiren baba hayatını kaybetti #4

    Ordu da kızını hastaneye götürürken kaza geçiren baba hayatını kaybetti #5

    Ordu da kızını hastaneye götürürken kaza geçiren baba hayatını kaybetti #6


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