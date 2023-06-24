Ordu'da köpek 2 çocuk köpek sesinden korktu! Çarpan otomobille havaya fırladı Köpek havlamasından korktuğu için yola fırlayan 2 çocuğa otomobillin çarpmasıyla çocuklar hafif şekilde yaralanırken, o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İHA

Bitmek bilmek başıboş köpek sorunu her geçen gün dehşet saçıyor...

Başıboş sokak köpekleri, halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

Vatandaşlarımıza saldıran hatta ölümlere sebep olan başıboş köpekler, giderek artan bir sorun haline geldi.

Konuyla ilgili henüz bir çözüm yolu belirlenmedi ve başıboş köpekler sokaklarda cirit atmaya devam ediyor.

2 çocuk yaralandı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde arkadaşlarıyla sokakta yürüyen Emir O. (11) ile Eren O. (10) bir binanın bahçesinde havlayan köpek sesiyle telaşlanıp yola atladı.

Bu esnada köpekten kaçmak isteyen 2 çocuğa, F.T. isimli sürücünün kullandığı otomobil çarptı.

Kazada hafif şekilde yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

O anlar kaydedildi

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocukların köpekten kaçtığı ve otomobilin çarptığı anlar yer alıyor.