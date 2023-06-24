Bitmek bilmek başıboş köpek sorunu her geçen gün dehşet saçıyor...
Başıboş sokak köpekleri, halk sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.
Vatandaşlarımıza saldıran hatta ölümlere sebep olan başıboş köpekler, giderek artan bir sorun haline geldi.
Konuyla ilgili henüz bir çözüm yolu belirlenmedi ve başıboş köpekler sokaklarda cirit atmaya devam ediyor.
2 çocuk yaralandı
Ordu’nun Altınordu ilçesinde arkadaşlarıyla sokakta yürüyen Emir O. (11) ile Eren O. (10) bir binanın bahçesinde havlayan köpek sesiyle telaşlanıp yola atladı.
Bu esnada köpekten kaçmak isteyen 2 çocuğa, F.T. isimli sürücünün kullandığı otomobil çarptı.
Kazada hafif şekilde yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.
O anlar kaydedildi
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde çocukların köpekten kaçtığı ve otomobilin çarptığı anlar yer alıyor.