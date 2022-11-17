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    Ordu'da köpeklerden kaçarken ölen işçi için tören yapıldı

    Yol kenarındaki çöpleri topladığı sırada köpeklerin saldırısından kaçarken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden temizlik işçisi için tören yapıldı. Törende işçinin ailesi gözyaşlarına boğuldu.
    • 17.11.2022 - 11:15
    • Güncelleme : 17.11.2022 - 11:54
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    Ordu'da köpeklerden kaçarken ölen işçi için tören yapıldı

    Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Karacaömer Mahallesi'nde yol kenarındaki çöpleri temizleyen Metin Tirkil (53), bölgeye yakın bir fabrikanın sahibine ait olduğu iddia edilen 2 köpeğin saldırısına uğradı.

    Hayatını kaybetti

    Köpeklerden kaçtığı sırada A.K. yönetimindeki 55 RG 390 plakalı hafif ticari aracın çarptığı Tirkil, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

    Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında sürücü A.K, fabrika ve köpeklerin sahibi A.D. ile köpeklerin bakım sorumlusu E.D. gözaltına alındı.

    Ordu da köpeklerden kaçarken ölen işçi için tören yapıldı #1

    Tören yapıldı

    Bugün 2 çocuk babası Metin Tirkil'in için tören düzenlendi…

    Tirkil’in Mezarlıklar ve Cenaze Hizmetleri Şube Müdürlüğü'ne ait morgdan alınan cenazesi, Ordu Büyükşehir Belediyesi önündeki 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na getirildi.

    Ordu'da köpeklerden kaçarken ölen işçi için tören yapıldı VİDEO

    Ordu da köpeklerden kaçarken ölen işçi için tören yapıldı #2

    Tabutuna sarılıp gözyaşı döktüler

    Burada, Metin Tirkil'in eşi Nuray, kızı Ceren ile oğlu Anıl, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

    Törende, Tirkil'in mesai arkadaşlarının da üzüntülü oldukları gözlendi.

    Ordu da köpeklerden kaçarken ölen işçi için tören yapıldı #3

    "Görev şehidi kabul ettik"

    Törene katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, mesai arkadaşları Metin Tirkil'i görev şehidi olarak kabul ettiklerini belirterek, merhuma Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

    Güler, bu elim olayların artık son bulmasını temenni ederek, "Bu acı olayın üzüntüsünü hep birlikte yaşıyoruz. Bundan sonra Metin kardeşimizi kalbimizde taşıyacağız." dedi.

    Ordu da köpeklerden kaçarken ölen işçi için tören yapıldı #4

    Helallik alındı

    AA’nın haberine göre dua edilerek helallik alınmasının ardından Tirkil'in cenazesi, toprağa verilmek üzere Kabadüz ilçesine gönderildi.

    Ordu da köpeklerden kaçarken ölen işçi için tören yapıldı #5

    Ordu da köpeklerden kaçarken ölen işçi için tören yapıldı #6

    Ordu da köpeklerden kaçarken ölen işçi için tören yapıldı #7

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    Ordu da köpeklerden kaçarken ölen işçi için tören yapıldı #9


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