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- Ordu’da köpekten kaçan işçi öldü, köpeğin bakıcısı tutuklandı
Ordu’da köpekten kaçan işçi öldü, köpeğin bakıcısı tutuklandı
Kendisine saldıran sahipli köpekten kaçarken hafif ticari aracın çarptığı temizlik işçisi hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan köpeğin bakıcısı tutuklandı, sahibi serbest kaldı.
- 18.11.2022 - 16:06
Altınordu-Ulubey yolu Eskipazar Mahallesi’nde temizlik yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi temizlik işçisi Metin Tirkil’e (53) bölgede bulunan bir fındık fabrikasının sahipli köpeği saldırdı.
Köpekten kaçan Tirkil, yoldan geçen hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Sürücü serbest kaldı
Olaydan sonra jandarma tarafından araç sürücüsü A.K., köpeğin sahibi A.D., köpeğin bakıcısı Erdal D. gözaltına alındı.
Sürücü jandarmadaki ifadesinden sonra serbest bırakıldı.
Köpeğin bakıcısı tutuklandı
İHA’nın haberine göre adliyeye sevk edilen şüphelilerden köpeğin bakıcısı Erdal D., tutuklandı.
Köpeğin sahibi A.D. ise adli kontrol ile serbest kaldı.
(Metin Tirkil)