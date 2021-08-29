Ordu'da mezar taşları çöpe atıldı

Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çöp kenarına bırakılan mezar taşları, vatandaşların tepkisini çekti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Bahçelievler Mahallesi’nde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından üzeri yazılı iki mezar taşı çöp konteynerinin yanına bırakıldı.

Çevre sakinleri gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı.

"SORUMSUZLUK"

Mezar taşlarını konteynır yanında görenler, bu durumu sorumsuzluk olarak nitelendirdiler.





