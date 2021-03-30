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- Ordu’da, mobilya atölyesinde başlayan yangın düğün salonuna sıçradı
Ordu’da, mobilya atölyesinde başlayan yangın düğün salonuna sıçradı
Sabah saatlerinde mobilya üretim tesisinde başlayan yangın büyüyerek, yanında bulunan düğün salonuna sıçradı. Alevlere teslim olan binalarda söndürme çalışmaları devam ediyor.
- İHA
- 30.03.2021 - 09:36
- Güncelleme : 30.03.2021 - 09:42
Ordu’nun Perşembe ilçesine bağlı Efirli Mahallesi’nde bulunan bir mobilya üretim atölyesinde, sabah saatlerinde yangın çıktı.
Dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
Kısa sürede büyüyen yangında alevler binayı sardı, yan tarafta bulunan düğün salonuna da sıçradı. Çevredeki vatandaşlar, olan biteni korkuyla izledi.
ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
İki bina alevlere teslim oldu, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi.
Olay yerine gelen ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ederken, güvenlik güçleri bölgede geniş çaplı önlem aldı.
Ordu’da çıkan yangında iki bina küle döndü VİDEO