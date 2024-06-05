Ordu'da motosiklet hırsızlığı kameraya yansıdı Ordu'da iki kişinin motosiklet çaldığı anlar güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

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İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde kimliği belirsiz iki kişinin bir işletmenin önünde park halindeki motosikleti çaldığı görüntüler çevrede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde yaşları küçük olduğu tahmin edilen iki kişi önce motosikletin kilidini açtığı, ardından Emrullah Hasder'e ait motosikleti ittirerek olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.

Aynı saatlerde başka bir motosiklet daha çalındı

Öte yandan ilçede Bahtiyar Kuru'ya ait motosikletin de aynı saatlerde kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındığı öğrenildi.

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler olaylarla ilgili inceleme başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)