Ordu'da motosiklet kazasında 16 yaşındaki Burak hayatını kaybetti Ünye ilçesinde yol kenarındaki yön tabelasına çarpan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü Burak Yılmaz öldü, arkasındaki Muhammet K. ise ağır yaralandı.

DHA

Ordu'da Ünye Devlet Sahil Yolu’nun Gölevi Mahallesi mevkiinde Samsun yönüne giden Burak Yılmaz, yönetimindeki motosikletin kontrolünü kaybetti.

Yoldan çıkan motosiklet, yön tabelasına çarptı.

Kazada, sürücü Burak Yılmaz ve arkasındaki arkadaşı Muhammet K. çarpmanın etkisiyle savruldu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, sürücü Burak Yılmaz’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Yılmaz’ın cansız bedeni, Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

TEDAVİYE ALINDI

Yaralanan Muhammet K. ise yapılan müdahalenin ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Tedaviye alınan Muhammet K.’nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)