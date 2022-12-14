Ordu'da oğlunu öldüren baba tutuklandı

Tartıştığı oğlunu öldüren, gelinini de yaralayan 95 yaşındaki katil zanlısı baba, tutuklandı. Yaşlı adamın çift bastonla cezaevine gittiği görüldü.

Ordu’nun Ünye ilçesi Keş Mahallesi'nde ikamet eden 95 yaşındaki Yaşar Ocak, birlikte yaşadığı oğlu Kadir (57) ile gelini Emine Ocak (50) ile dün sabah saatlerinde tartışmaya başladı.

Çıkan kavgada Yaşar Ocak, tabancayla oğlu ve gelinine ateş açtı.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kadir Ocak'ın öldüğünü belirledi.

Oğlu öldü, gelini yaralandı

Ağır yaralanan Emine Ocak da ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kısa sürede Yaşar Ocak'ı yakalayıp gözaltına aldı.

İfadesi sonrası adliyeye sevk edilen Yaşar Ocak, 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama' suçlarından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Çift bastonla cezaevine gitti

İlerleyen yaşı nedeniyle yürümekte zorluk çeken Yaşar Ocak, iki baston kullandı.

Evlat katili babaya, askerler yardım etti.

“Fındık arazileri yüzünden beni dövdü”

Öte yandan Yaşar Ocak'ın ifadesi de ortaya çıktı.

Oğlunun kendisinden fındık bahçelerini istediğini ancak vermediğini, bu nedenle tartıştıklarını anlatan Yaşar Ocak, “Oğlum fındık arazilerini benden istedi. Vermeyeceğimi söyledim. Bu yüzden tartıştık ve bir gün önce beni dövdü. Olay sabahı oğlum ile gelinim kahvaltı yapıyordu. Ben de kahvaltıya oturacağım sırada oğlum yeniden beni dövmeye kalkıştı. Belimdeki tabanca ile oğlum ve gelinimi ateş ederek vurdum. Yaşanan olaydan dolayı üzgün ve pişmanım.” dedi.

DHA’nın haberine göre olaya ilişkin soruşturma sürüyor.