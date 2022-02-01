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    Ordu'da oğlunu yolcu etti, evine dönerken kaza geçirdi

    Oğlunu otobüs terminaline götürüp yolcu eden baba Faruk Erpik, aracıyla evine dönerken karşı yoldan gelen kamyonetle çarpışması sonucu yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 01.02.2022 - 14:33
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    Ordu'da oğlunu yolcu etti, evine dönerken kaza geçirdi

    Ordu'nun Fatsa-Kumru karayolu üzerinde, il dışından misafirliğe gelen oğlunu otobüs terminaline götürüp yolcu eden Faruk Erpik (57) idaresindeki minibüsle karşı yönden gelen Hüseyin Erdurak yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

    AĞIR YARALI BABA, HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada ağır yaralanan minibüs sürücüsü Faruk Erpik, Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Erpik, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak dün gece hayatı kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Ordu da oğlunu yolcu etti, evine dönerken kaza geçirdi #1


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