Ordu'da öğrencisinin hayatını "Heimlich manevrası" ile kurtardı Fatsa ilçesinde nefes borusuna yiyecek kaçan öğrenci, öğretmeni tarafından Heimlich manevrası ile kurtarıldı.

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İHA

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bulunan Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu'nda 7. sınıf öğrencisi Yiğit Efe Ö. (12), teneffüs sırasında bir anda nefes borusuna kaçan bir parça yiyecek nedeniyle sıkıntı yaşadı. Hemen koridora çıkan öğrenci, yanındaki arkadaşlarına durumu anlattı.

Yardım çağrısını alan arkadaşları, hemen öğrencinin yanına gidip koluna girdi ve durumu fark ederek öğretmenlerine haber verdi.

Öğretmen hemen Heimlich manevrası uyguladı

Bu sırada okul koridorunda bekleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Rıza Bölükbaş, öğrencinin sıkıştığı durumu fark edip 'Heimlich manevrası' uygulayarak hızla müdahale etti ve öğrencinin yeniden rahat nefes almasını sağladı.

Öğretmenin hızlı müdahalesi hayat kurtardı

Bu tür olaylara karşı ilkyardım eğitimi aldığını söyleyen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ali Rıza Bölükbaş, şu ifadeleri kullandı:



Öğlen saatlerinde Cuma namazı için abdest almıştım, o esnada bekliyordum. Bu esnada öğrenciler koşarak yanıma geldiler ve bir öğrenci boğazını tutarak geliyordu, tamamen morarmıştı. Daha önce ilkyardım eğitimi aldığımız için çocuğa orada hemen müdahale ettim. Heimlich manevrası ile nefes borusuna kaçan cisim hemen çıktı. Sonrasında çocuk rahat bir nefes adlı. Durum normale dönünce sağlık ekiplerine de gerek kalmadı. O esnada benim orada bulunmam tesadüf ama tüm öğretmenlerimiz aynı şeyi yapardı.

"Bana sarılıp ‘size can borcum var’ dedi"

Bakanlığın 2 yılda bir ilkyardım eğitimlerini zorunlu olarak verdiğini ve bunun önemine değinen Bölükbaş,

Sonrasında öğrenci ile görüştüm ve bana sarıldı, ‘hocam size can borcum var’ dedi. Çocuğu görünce tanıyamadım, normalde açık tenliymiş, o esnada morarmıştı.

şeklinde konuştu.

Olay anı güvenlik kamerasında

Öte yandan olay anı okulun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, nefessiz kalan öğrencisinin arkadaşlarının yardımıyla boğazını tutarak öğretmeninin yanına koştuğu, durumu fark eden öğretmenin ise Heimlich manevrası yaparak öğrencinin yeniden nefes almasını sağladığı anlar yer alıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)